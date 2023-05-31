Французские любители вкусностей затягивают пояса: цены в супермаркетах стремительно растут

Детали

С поправкой на инфляцию расходы домашних хозяйств на продукты питания упали в годовом исчислении на рекордные 10% в апреле до самого низкого уровня с марта 2009 года, как показали данные статистического агентства INSEE, опубликованные в среду.

Это последовало за почти 16-процентным годовым ростом цен на продовольствие — еще одним рекордом — в марте. Ставка снизилась в мае, но только до 14%.

«Я выбираю самые дешевые вещи, вещи со скидкой или непатентованные бренды. Я сравниваю цены за килограмм или за единицу товара, чего раньше не делала», — сказала Reuters 38-летняя Сандра Хамадуш, мать двоих детей.

Согласно опросу, проведенному 9-10 мая социологической компанией Elabe, восемь из десяти французских потребителей изменили свои привычки в отношении покупок продуктов питания в последние месяцы.

Около 55% заявили, что вообще перестали покупать определенные продукты, а 44% перешли на более дешевые продукты, сократив, в частности, мясо и рыбу.

Цены на продукты питания выросли после того, как производители и розничные торговцы во время ежегодных переговоров в марте договорились о повышении цен в среднем на 10% в ответ на рост цен на сырье и заработную плату после вторжения россии в Украину.

Министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что хотя розничные торговцы ограничивали рост цен, 75 крупных производителей продуктов питания, которые производят 80% того, что едят французы, не смогли выполнить недавнее обещание возобновить переговоры о ценах.

Производители говорят, что им пришлось бороться с более высокими ценами на энергоносители и повышением заработной платы, но некоторые из них, в частности французская куриная группа LDC, за последний год получили невероятную прибыль.

Компания сообщила агентство Reuters, что снижение затрат на корма привело к снижению отпускных цен в супермаркетах на 2% в этом месяце и что планируется дальнейшее снижение.

Под давлением после непопулярного повышения пенсионного возраста правительство президента Эммануэля Макрона стремится к тому, чтобы его видели в решении повседневных проблем граждан, прежде всего из-за роста цен на продукты питания.

Добавим

Франция не одинока в своем беспокойстве: правительства разных стран от Италии до Великобритании также рассматривают исключительные меры для сдерживания инфляции цен на продукты питания.