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Французские любители вкусностей затягивают пояса: цены в супермаркетах стремительно растут

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Франция известна своей любовью к еде, но многие потребители сейчас затягивают пояса или экономят на качестве, пострадавшие от рекордного уровня инфляции, который грозит создать еще одну политическую боль для правительства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

С поправкой на инфляцию расходы домашних хозяйств на продукты питания упали в годовом исчислении на рекордные 10% в апреле до самого низкого уровня с марта 2009 года, как показали данные статистического агентства INSEE, опубликованные в среду.

Это последовало за почти 16-процентным годовым ростом цен на продовольствие — еще одним рекордом — в марте. Ставка снизилась в мае, но только до 14%.

«Я выбираю самые дешевые вещи, вещи со скидкой или непатентованные бренды. Я сравниваю цены за килограмм или за единицу товара, чего раньше не делала», — сказала Reuters 38-летняя Сандра Хамадуш, мать двоих детей.

Согласно опросу, проведенному 9-10 мая социологической компанией Elabe, восемь из десяти французских потребителей изменили свои привычки в отношении покупок продуктов питания в последние месяцы.

Около 55% заявили, что вообще перестали покупать определенные продукты, а 44% перешли на более дешевые продукты, сократив, в частности, мясо и рыбу.

Цены на продукты питания выросли после того, как производители и розничные торговцы во время ежегодных переговоров в марте договорились о повышении цен в среднем на 10% в ответ на рост цен на сырье и заработную плату после вторжения россии в Украину.

Министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что хотя розничные торговцы ограничивали рост цен, 75 крупных производителей продуктов питания, которые производят 80% того, что едят французы, не смогли выполнить недавнее обещание возобновить переговоры о ценах.

Производители говорят, что им пришлось бороться с более высокими ценами на энергоносители и повышением заработной платы, но некоторые из них, в частности французская куриная группа LDC, за последний год получили невероятную прибыль.

Компания сообщила агентство Reuters, что снижение затрат на корма привело к снижению отпускных цен в супермаркетах на 2% в этом месяце и что планируется дальнейшее снижение.

Под давлением после непопулярного повышения пенсионного возраста правительство президента Эммануэля Макрона стремится к тому, чтобы его видели в решении повседневных проблем граждан, прежде всего из-за роста цен на продукты питания.

Добавим

Франция не одинока в своем беспокойстве: правительства разных стран от Италии до Великобритании также рассматривают исключительные меры для сдерживания инфляции цен на продукты питания.

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