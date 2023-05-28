Даунінг-стріт розробляє плани щодо запровадження цінових обмежень на основні продукти харчування для британців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Уряд Великої Британії обговорює плани для супермаркетів запровадити обмеження на ціни на основні продукти харчування, щоб допомогти впоратися зі зростанням вартості життя, передає УНН з посиланням на ВВС.
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Добровільна угода з великими роздрібними торговцями може призвести до зниження цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко.
Ціни на продукти харчування в країні зросли на 19,1% у річному обчисленні до квітня — це другий за величиною показник за 45 років.
Джерела ВВС на Даунінг-стріт підкреслили, що планів щодо обов'язкової цінової стелі немає. Ідея обмеження чи заморожування цін на основні продукти харчування, як уперше повідомила Daily Telegraph, знаходиться на стадії «креслярської дошки».
Очікується, що супермаркетам буде дозволено вибирати, які товари вони обмежуватимуть у ціні.
Міністр охорони здоров'я Стів Барклай заявив програмі BBC One Sunday with Laura Kuenssberg, що «йдеться про конструктивні дискусії з супермаркетами про те, як ми працюємо разом, а не про якийсь елемент примусу».
На зустрічі з виробниками продуктів харчування минулого тижня канцлер Джеремі Хант наголосив на широкому занепокоєнні з приводу цін і погодився обговорити з галуззю можливі заходи щодо ослаблення тиску на бюджети домашніх господарств.
Додамо
Останнє значення індексу споживчих цін становило 8,7% у річному обчисленні до квітня порівняно з 10,1% у березні та 11,1% у жовтні.
Експерти попереджають, що дорога їжа обжене рахунки за електроенергію та стане «епіцентром» кризи вартості життя в Сполученому Королівстві.