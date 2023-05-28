Даунинг-стрит разрабатывает планы по введению ценовых ограничений на основные продукты питания для британцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Правительство Великобритании обсуждает планы для супермаркетов ввести ограничения на цены на основные продукты питания, чтобы помочь справиться с ростом стоимости жизни, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Добровольное соглашение с крупными розничными торговцами может привести к снижению цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко.
Цены на продукты питания в стране выросли на 19,1% в годовом исчислении к апрелю — это второй по величине показатель за 45 лет.
Источники ВВС на Даунинг-стрит подчеркнули, что планов по обязательному ценовому потолку нет. Идея ограничения или замораживания цен на основные продукты питания, как впервые сообщила Daily Telegraph, находится на стадии «чертежной доски».
Ожидается, что супермаркетам будет разрешено выбирать, какие товары они будут ограничивать в цене.
Министр здравоохранения Стив Барклай заявил в программе BBC One Sunday with Laura Kuenssberg, что «речь идет о конструктивных дискуссиях с супермаркетами о том, как мы работаем вместе, а не о каком-то элементе принуждения».
На встрече с производителями продуктов питания на прошлой неделе канцлер Джереми Хант отметил широкое беспокойство по поводу цен и согласился обсудить с отраслью возможные меры по ослаблению давления на бюджеты домашних хозяйств.
Добавим
Последнее значение индекса потребительских цен составило 8,7% в годовом исчислении к апрелю по сравнению с 10,1% в марте и 11,1% в октябре.
Эксперты предупреждают, что дорогая еда обгонит счета за электроэнергию и станет «эпицентром» кризиса стоимости жизни в Соединенном Королевстве.