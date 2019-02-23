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Французька Arianespace оголосила про дату запуску супутників OneWeb

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Запуск супутників британської компанії OneWeb з космодрому Куру (Французька Гвіана) за допомогою ракети-носія “Союз-СТ” запланований на 27 лютого (за місцевим часом). Про це повідомив в п’ятницю на своїй сторінці в Twitter виконавчий директор компанії Arianespace Стефан Ісраель, передає УНН.

“Перевірка готовності відбудеться 26 лютого, відкриваючи дорогу для запуску 27 лютого (ракети) з першими шістьма супутниками OneWeb!”, — написав Ісраель. Раніше про затримку запуску, запланованого раніше на 26 лютого, поінформував глава компанії OneWeb Грег Уайлер.

Як зазначав УНН, восени російська ракета-носій “Союз-СТ” з європейським метеорологічним супутником Metop-C була успішно запущена з космодрому в Гвіанському космічному центрі (ГКЦ).

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