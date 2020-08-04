Французи віддають перевагу червоному вину - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Жителі Франції віддають перевагу червоному вину. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.
Так, свою перевагу червоному вину віддають 60% жителів країни, інші 40% - білому.
Що стосується інших алкогольних напоїв, вибираючи між пивом і вином, лише 20% французів віддать перевагу хмільному.
Також повідомляється, що французькі покупці воліють інвестувати в "хороше вино": 2,8 тис. жителів країни заявили, що купують вино вартістю менше 6 євро за 1 пляшку. Про купівлю напою вартістю від 9 до 12 євро за пляшку заявили 7 тис. французів.
Відзначимо, українці вибирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше ніж іноземне.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).
Нагадаємо, американські вчені нещодавно прийшли до висновку, що червоне вино знижує ризик інсульту на 30%.