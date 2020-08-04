Французы предпочитают красное вино - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Жители Франции отдают предпочтение красному вину. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
Так, свое предпочтение красному вину отдают 60% жителей страны, остальные 40% - белому.
Что касается других алкогольных напитков, выбирая между пивом и вином, только 20% французов предпочтут хмельное.
Также сообщается, что французские покупатели предпочитают инвестировать в "хорошее вино": 2,8 тыс. жителей страны заявили, что покупают вино стоимостью менее 6 евро за 1 бутылку. О покупке напитка стоимостью от 9 до 12 евро за бутылку заявили 7 тыс. французов.
Отметим, украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.
Среди наиболее популярных вин в Украине ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).
Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что красное вино снижает риск инсульта на 30%.