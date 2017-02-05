Французи хочуть, щоб Ф.Фійон не брав участі у виборах, після скандалу про працевлаштування дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Проведене у Франції опитування показало, що більшість (68%) респондентів висловилися за зняття з виборів кандидата на пост президента Франції, екс-прем’єра Франсуа Фійона через скандал про імовірно фіктивне працевлаштування його дружини, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Згідно з результатами дослідження Ifop, проведеного для видання Journal du Dimanche, 68% опитаних хочуть, щоб Фійон зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Всього 23% респондентів вважають екс-прем’єра чесним, а 77% дотримуються протилежної думки.
Опитування, в якому взяли участь 1007 осіб, проводилося онлайн з 3 по 4 лютого.
Раніше опитування компанії Harris Interactive, підготовлене для французької радіостанції RMC, показало, що 69% опитаних французів хочуть заміни кандидатури Ф.Фійона, який висувався від правих сил.
Раніше французькі ЗМІ повідомили, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи як помічник чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, їм не вдалося знайти хоч кого-небудь, хто б пам’ятав, що дружина Ф.Фійона працювала в парламенті. У ЗМІ висловлювалося припущення, що П.Фійон платили з грошей, які призначалися її чоловікові як депутату від департаменту Сарта на півночі Франції.
Сам Ф.Фійон наполягає на тому, що його дружина Пенелопа працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату в 7 тисяч євро.