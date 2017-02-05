Французы хотят, чтобы Ф.Фийон не участвовал в выборах, после скандала с трудоустройством жены
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Проведенный во Франции опрос показал, что большинство (68%) респондентов высказались за снятие с выборов кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона из-за скандала о вероятно фиктивном трудоустройстве его жены, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Согласно результатам исследования Ifop, проведенного для издания Journal du Dimanche, 68% опрошенных хотят, чтобы Фийон снял свою кандидатуру с президентских выборов. Всего 23% респондентов считают экс-премьера честным, а 77% придерживаются противоположного мнения.
Опрос, в котором приняли участие 1007 человек, проводился онлайн с 3 по 4 февраля.
Ранее опрос компании Harris Interactive, подготовленное для французской радиостанции RMC, показало, что 69% опрошенных французов хотят замены кандидатуры Ф.Фийона, который выдвигался от правых сил.
Ранее французские СМИ сообщили, что супруга кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.
Сам Ф.Фийон настаивает на том, что его жена Пенелопа работала его помощником, а не просто получала зарплату в 7 тысяч евро.