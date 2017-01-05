Француз у віці 105 років встановив світовий рекорд їзди на велосипеді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Француз Роберт Маршан у віці 105 років встановив світовий рекорд їзди на велосипеді у віковій категорії “105-плюс”, проїхавши 22,547 кілометрів за одну годину, передає УНН з посиланням на NBC Sports.
Зазначається, що вікова категорія “105-плюс” була створена спеціально для нього.
Три роки тому в тому ж місці Р.Маршан проїхав 26,927 кілометрів на годину, однак у віковій категорії “100-плюс”.
Р.Маршан почав займатися велоспортом у віці 68 років і відтоді здійснив серію велосипедних подвигів.
Зокрема, він проїхав велосипедом з Парижа до Москви, а потім з Москви до Парижа в 1992 році. Потім через десять років він встановив рекорд у своїй віковій категорії, проїхавши велосипедом 100 кілометрів.
Як повідомляв УНН, у Нігерії футболіст проїхав 103 км на велосипеді з м’ячем на голові.