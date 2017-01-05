Француз в возрасте 105 лет установил мировой рекорд езды на велосипеде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Француз Роберт Маршан в возрасте 105 лет установил мировой рекорд езды на велосипеде в возрастной категории "105-плюс", проехав 22,547 километров за один час, передает УНН со ссылкой на NBC Sports.
Отмечается, что возрастная категория "105-плюс" была создана специально для него.
Три года назад в том же месте Р.Маршан проехал 26,927 километров за час, однако в возрастной категории "100-плюс".
Р.Маршан начал заниматься велоспортом в возрасте 68 лет и с тех пор совершил серию велосипедных подвигов.
В частности, он проехал на велосипеде из Парижа в Москву, а потом из Москвы в Париж в 1992 году. Затем через десять лет он установил рекорд в своей возрастной категории, проехав на велосипеде 100 километров.
Как сообщал УНН, в Нигерии футболист проехал 103 км на велосипеде с мячом на голове.