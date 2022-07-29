Франція заявила Австралії, що атомні підводні човни можуть завдати більше проблем, ніж користі

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Французький віце-адмірал Ніколя Вожур, начальник оперативного штабу об'єднаного штабу ВМС Франції, заявив журналістам після зустрічі з головнокомандувачем сил оборони Австралії генералом Ангусом Кемпбеллом, що країни прагнуть перезавантажити свої відносини після минулорічних дипломатичних наслідків, повідомляє ABC News.

«Атомний підводний човен має багато переваг, він може залишатися в морі довгий час, але це означає, що у вас має бути велика промисловість, ланцюжки поставок і т. д. усередині вашої країни, щоб мати можливість керувати ними», — сказав Вожур.

«За моєю власною оцінкою, мати такий актив набагато складніше, ніж класичний підводний човен, тому я сподіваюся, що Австралія, Велика Британія та США знайдуть найкращий спосіб вирішити це питання», - додав він.

Контекст

Дипломатичні відносини між Францією та Австралією зіпсувалися у вересні минулого року, коли Австралія підписала угоду AUKUS із США та Великою Британією про придбання атомних підводних човнів.

Австралія також скасувала свою програму Future Submarine Program із французькою військово-морською групою, щоб купити 12 підводних човнів на суму 56 мільярдів євро.

Це рішення розлютило Макрона та його уряд.

Угода з трьома країнами була укладена для забезпечення безпеки Австралії в регіоні, що викликає занепокоєння, що зростає, через продовження економічної та військової експансії Китаю.

11 червня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе оголосив, що його країна виплатить французькій військово-морській групі 555 мільйонів євро (близько 567 мільйонів доларів) як компенсацію за відмову від угоди.