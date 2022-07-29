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Франция заявила Австралии, что атомные подлодки могут доставить больше проблем, чем пользы

Франция заявила Австралии, что атомные подлодки могут доставить больше проблем, чем пользы

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Высокопоставленный французский офицер предупредил Австралию, что владеть атомными подлодками, купленными в США и Великобритании, будет «гораздо сложнее», чем отказаться от плана строительства нового флота лодок с обычными двигателями, передает УНН.

Детали

Французский вице-адмирал Николя Вожур, начальник оперативного штаба объединенного штаба ВМС Франции, заявил журналистам после встречи с главнокомандующим силами обороны Австралии генералом Ангусом Кэмпбеллом, что страны стремятся перезагрузить свои отношения после прошлогодних дипломатических последствий, сообщает ABC News.

«Атомная подлодка имеет много преимуществ, она может оставаться в море долгое время, но это означает, что у вас должна быть большая промышленность, цепочки поставок и т. д. внутри вашей страны, чтобы иметь возможность управлять ими», — сказал Вожур.

«По моей собственной оценке, иметь такой актив гораздо сложнее, чем классическая подлодка, поэтому я надеюсь, что Австралия, Великобритания и США найдут лучший способ решить этот вопрос», - добавил он.

Контекст

Дипломатические отношения между Францией и Австралией испортились в сентябре прошлого года, когда Австралия подписала соглашение AUKUS с США и Великобританией о приобретении атомных подлодок.

Австралия также отменила свою программу Future Submarine Program с французской военно-морской группой, чтобы купить 12 подлодок на сумму 56 миллиардов евро.

Это решение разозлило Макрона и его правительство.

Соглашение с тремя странами было заключено для обеспечения безопасности Австралии в регионе, что вызывает растущую обеспокоенность из-за продолжения экономической и военной экспансии Китая.

11 июня премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что его страна выплатит французской военно-морской группе 555 миллионов евро (около 567 миллионов долларов) в качестве компенсации за отказ от соглашения.

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