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Франція запровадила ПЛР-тести для мандрівників з України

Франція запровадила ПЛР-тести для мандрівників з України

Київ • УНН

 • 16678 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Франції оновила санітарні вимоги для в'їзду до країни для українців, запровадивши вимогу обов'язкової наявності негативного результату антигенного тесту або ПЛР тесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на консульський підрозділ Посольства України у Франції.

Цитата

“Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в’їзду до Франції для громадян України. Україна перебуває в класифікаторі країн по захворюваності на Covid-19 у помаранчевій групі. Починаючи від 1 лютого 2022 року для в’їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту”, — йдеться в повідомлені.

Деталі

При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

Зазначається, що як і раніше, у разі відсутності підтвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції, негативний результат антигенного чи ПЛР тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляція.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 лютого, — вперше понад 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Третій день поспіль 4 тисячі госпіталізованих.

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