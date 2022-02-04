Франция ввела ПЦР-тесты для путешественников из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Франции обновила санитарные требования для въезда в страну для украинцев, введя требование обязательного наличия отрицательного результата антигенного теста или ПЦР теста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на консульское подразделение Посольства Украины во Франции.
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“Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда во Францию для граждан Украины. Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе. Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательный результат антигенного теста или ПЦР теста”, — говорится в сообщении.
Детали
При этом, сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины прошло 9 месяцев. В противном случае необходимо сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.
Отмечается, что как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения срочной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и придерживаться 7-дневной самоизоляция.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 февраля, — впервые более 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Третий день подряд 4 тысячи госпитализированных.