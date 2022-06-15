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Франція захопила лідера угруповання "Ісламська держава" в Малі

Франція захопила лідера угруповання "Ісламська держава" в Малі

Київ • УНН

 • 156173 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Французькі війська в Малі захопили високопоставленого члена сахельської філії угруповання "Ісламська держава", повідомляє в середу AFP, передає УНН.

Захоплення відбувається, коли Франція готується завершити виведення військ із Малі після майже десятирічної боротьби з джихадистським повстанським рухом у країні.

Цитата

"У ніч з 11 на 12 червня операція сил Бархане захопила Умея ульд Альбакайє, високопоставленого діяча Ісламської держави у Великій Сахарі (IS-GS)", - повідомив представник начальника штабу AFP.

Деталі

Військові додали, що Альбакайє утримуватиметься французькими військами для допиту протягом кількох днів, а потім його буде передано малійській владі.

Джерело в службі безпеки країни повідомило AFP, що Альбакайє колись розглядався як потенційний наступник колишнього лідера ІД - Аднана Абу Валіда ас-Сахраві, убитого французькими військами у серпні 2021 року.

Альбакайє був регіональним керівником групи, яка відповідала за райони Гурма в Малі та Удалан у сусідній Буркіна-Фасо. За словами військових, він несе відповідальність за велику кількість зловживань щодо мирних жителів у цих країнах.

Доповнення

Франція має завершити виведення військ з Малі протягом наступних кількох місяців, її головна військова база в Гао буде повернена малійським силам.

Відносини між Малі та Францією різко погіршилися після того, як військові захопили владу в Бамако у серпні 2020 року.

Хунта чинить опір встановленню якнайшвидшої дати відновлення цивільного правління та зміцнює зв'язки з Москвою, залучаючи "військових інструкторів", яких Франція та її союзники засуджують як найманців, найнятих із прокремлівської групи Вагнера.

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