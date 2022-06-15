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Франция захватила лидера группировки "Исламское государство" в Мали

Франция захватила лидера группировки "Исламское государство" в Мали

Киев • УНН

 • 156171 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Французские войска в Мали захватили высокопоставленного члена сахельского филиала группировки "Исламское государство", сообщает в среду AFP, передает УНН.

Захват происходит, когда Франция готовится завершить вывод войск из Мали после почти десятилетней борьбы с джихадистским повстанческим движением в стране.

Цитата

"В ночь с 11 на 12 июня операция сил Бархане захватила Умея ульд Альбакайе, высокопоставленного деятеля Исламского государства в Большой Сахаре (IS-GS)", - сообщил представитель начальника штаба AFP.

Детали

Военные добавили, что Альбакайе будет удерживаться французскими войсками для допроса в течение нескольких дней, а затем он будет передан малийским властям.

Источник в службе безопасности страны сообщил AFP, что Альбакайе когда-то рассматривался как потенциальный преемник бывшего лидера ИД – Аднана Абу Валида ас-Сахрави, убитого французскими войсками в августе 2021 года.

Альбакайе был региональным руководителем группы, отвечавшей за районы Гурма в Мали и Удалан в соседней Буркина-Фасо. По словам военных, он несет ответственность за большое количество злоупотреблений в отношении мирных жителей в этих странах.

Дополнение

Франция должна завершить вывод войск из Мали в течение следующих нескольких месяцев, ее главная военная база в Гао будет возвращена малийским силам.

Отношения между Мали и Францией резко ухудшились после того, как военные захватили власть в Бамако в августе 2020 года.

Хунта сопротивляется установлению скорейшей даты восстановления гражданского правления и укрепляет связи с Москвой, привлекая "военных инструкторов", которых Франция и ее союзники осуждают как наемников, нанятых из прокремлевской группы Вагнера.

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