Франция захватила лидера группировки "Исламское государство" в Мали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Французские войска в Мали захватили высокопоставленного члена сахельского филиала группировки "Исламское государство", сообщает в среду AFP, передает УНН.
Захват происходит, когда Франция готовится завершить вывод войск из Мали после почти десятилетней борьбы с джихадистским повстанческим движением в стране.
Цитата
"В ночь с 11 на 12 июня операция сил Бархане захватила Умея ульд Альбакайе, высокопоставленного деятеля Исламского государства в Большой Сахаре (IS-GS)", - сообщил представитель начальника штаба AFP.
Детали
Военные добавили, что Альбакайе будет удерживаться французскими войсками для допроса в течение нескольких дней, а затем он будет передан малийским властям.
Источник в службе безопасности страны сообщил AFP, что Альбакайе когда-то рассматривался как потенциальный преемник бывшего лидера ИД – Аднана Абу Валида ас-Сахрави, убитого французскими войсками в августе 2021 года.
Альбакайе был региональным руководителем группы, отвечавшей за районы Гурма в Мали и Удалан в соседней Буркина-Фасо. По словам военных, он несет ответственность за большое количество злоупотреблений в отношении мирных жителей в этих странах.
Дополнение
Франция должна завершить вывод войск из Мали в течение следующих нескольких месяцев, ее главная военная база в Гао будет возвращена малийским силам.
Отношения между Мали и Францией резко ухудшились после того, как военные захватили власть в Бамако в августе 2020 года.
Хунта сопротивляется установлению скорейшей даты восстановления гражданского правления и укрепляет связи с Москвой, привлекая "военных инструкторов", которых Франция и ее союзники осуждают как наемников, нанятых из прокремлевской группы Вагнера.