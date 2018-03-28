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Франція вводить обов'язкову дошкільну освіту для дітей від трьох років

Франція вводить обов'язкову дошкільну освіту для дітей від трьох років

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Діти у Франції почнуть відвідувати школу у віці трьох років замість шести, у відповідності з новими реформами, оголошеними президентом Еммануелем Макроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

До сих пір у Франції обов’язкове навчання починалося з шести років, однак з 1989 року кожна дитина має законне право на місце в дошкільному навчальному закладі з трирічного віку.

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За даними міністерства освіти Франції, в 2015-2016 навчальному році майже 98% трирічних дітей у Франції навчалися в дошкільних освітніх установах, однак цей показник неоднорідний в різних частинах країни. Так, в цей період в Парижі навчалися в дитячих садах близько 93% дітей трирічного віку, в той час як на Корсиці цей показник склав 87%, а на заморських територіях Франції — лише 70%.

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“Сподіваюся, що завдяки цьому нововведенню з початку навчального року в 2019 році ми зможемо виправити цю неприйнятну різницю”, — сказав Макрон на конференції, присвяченій дошкільної освіти в країні.

Він також пообіцяв, що дошкільна освіта “і в майбутньому залишатиметься важливим елементом французької системи освіти”.

“Як пояснили в Єлисейському палаці, прийняте рішення відображає прагнення президента перетворити школу на місце справжньої рівності і визнання дитячих садків не як місця по догляду за дітьми або підготовки до початкової школи, а як реальну школу, орієнтовану на отримання навичок та розвиток дитини”. — йдеться в повідомленні The Local France.

Ця реформа робить Францію країною з найнижчим обов'язковим шкільним віком у Європі. У Північній Ірландії діти йдуть до школи у віці 4 років, у інших регіонах Великої Британії, а також Мальті і Кіпрі - 5 років.

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Нагадаємо, вчителі початкової школи, які не пройшли курс підвищення кваліфікації, не зможуть навчати першокласників. Про це у коментарі журналістам повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. 

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