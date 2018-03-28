Франция вводит обязательное дошкольное образование для детей от трёх лет

До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет, однако с 1989 года каждый ребенок имеет законное право на место в детском саду с трёхлетнего возраста.

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По данным министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях, однако этот показатель неоднороден в различных частях страны. Так, в этот период в Париже учились в детских садах около 93% детей трёхлетнего возраста, в то время как на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции — только 70%.

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“Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу”, — сказал Макрона на конференции, посвященной дошкольного образования в стране.

Он также пообещал, что дошкольное образование “и в будущем будет оставаться важным элементом французской системы образования”.

“Как объяснили в Елисейском дворце, принято решение отражает стремление президента превратить школу в место подлинного равенства и признание детских садов не как места по уходу за детьми или подготовки к начальной школы, а как реальную школу, ориентированную на получение навыков и развитие ребенка”. — говорится в сообщении The Local France.

Эта реформа делает Францию ​​страной с самым низким обязательным школьным возрастом в Европе. В Северной Ирландии дети идут в школу в возрасте 4 лет, в других регионах Великобритании, а также Мальте и Кипре — 5 лет.

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Напомним, учителя начальной школы, которые не прошли курс повышения квалификации, не смогут обучать первоклассников. Об этом в комментарии журналистам сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.