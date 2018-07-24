Франція виділить 100 млн доларів на проведення виборів в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Франція виділить 100 млн доларів на організацію і проведення президентських і парламентських виборів в Лівії, запланованих на 10 грудня 2018 року. Про це заявив у понеділок глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, який перебуває з візитом в Тріполі, передає УНН з посиланням на видання Libyan Express.
“Лівійські лідери в Парижі взяли на себе зобов’язання провести президентські і парламентські вибори. Франція наполягатиме на тому, щоб допомогти лівійцям йти в цьому напрямку”, — сказав він, додавши, що виборча комісія Лівії вже отримала фінансову підтримку від ООН в розмірі 1 млн доларів для підготовки до майбутніх виборів.
“Франція продовжує підтримувати лівійців в досягненні політичного рішення”, — зазначив, зі свого боку, глава МЗС Лівії Мухаммед Тахер Сяяла.
Міністр закордонних справ Франції в понеділок провів зустріч з главою Уряду національної згоди Фаїз Сараджем і своїм лівійським колегою Мухаммедом Тахером Сіялою, а також вказав на плани провести переговори з командувачем Лівійської національною армією фельдмаршалом Халіфою Хафтаром і спікером Палати представників (східний парламент) Лівії Агілою Салахом Іссою.
Домовленість про організацію та проведення президентських і парламентських виборів 10 грудня 2018 року було досягнуто в ході переговорів про мирне врегулювання кризової ситуації в Лівії, що пройшли 29 травня 2018 року за сприяння ООН в Парижі. Згідно підсумкової декларації, всі учасники зустрічі, що представляють різні протиборчі лівійські сили, заявили про взаємну протидію будь-яким перешкодам на шляху виборчого процесу в країні і взаємодії структур безпеки з метою гарантувати спокій майбутнього виборчого процесу.
Як повідомляв УНН, біля берегів Лівії врятували 40 мігрантів.