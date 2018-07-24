Франция выделит 100 млн долларов на проведение выборов в Ливии

“Ливийские лидеры в Париже обязались провести президентские и парламентские выборы. Франция будет настаивать на том, чтобы помочь ливийцам идти в этом направлении”, — сказал он, добавив, что избирательная комиссия Ливии уже получила финансовую поддержку от ООН в размере 1 млн долларов для подготовки к предстоящим выборам.

“Франция продолжает поддерживать ливийцев в достижении политического решения”, — отметил, со своей стороны, глава МИД Ливии Мухаммед Тахер Сияла.

Министр иностранных дел Франции в понедельник провел встречу с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем и своим ливийским коллегой Мухаммедом Тахером Сиялой, а также указал на планы провести переговоры с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (восточный парламент) Ливии Агилой Салахом Иссой.

Договоренность об организации и проведении президентских и парламентских выборов 10 декабря 2018 года была достигнута в ходе переговоров о мирном урегулировании кризисной ситуации в Ливии, прошедших 29 мая 2018 года под эгидой ООН в Париже. Согласно итоговой декларации, все участники встречи, представляющие различные противоборствующие ливийские силы, заявили о взаимном противодействии любым препятствиям на пути избирательного процесса в стране и взаимодействии структур безопасности с целью гарантировать спокойствие будущего избирательного процесса.

Как сообщал УНН, у берегов Ливии спасли 40 мигрантов.