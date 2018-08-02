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Франція видала Бельгії підозрюваного в підготовці теракту проти іранської опозиції

Франція видала Бельгії підозрюваного в підготовці теракту проти іранської опозиції

Київ • УНН

 • 7496 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Влада Франції екстрадувала до Бельгії підданого цього королівства, підозрюваного в підготовці теракту проти іранських опозиціонерів. Про це повідомило в середу агентство AFP з посиланням на джерела, близькі до розслідування, інформує УНН.

За даними агентства, 54-річний бельгієць іранського походження Мерхад А. був переданий владі Бельгії 20 липня. Чоловіка підозрюють у “спробі здійснення терористичного вбивства” і підготовці теракту. На підставі цих звинувачень щодо нього на початку липня бельгійським судом було видано європейський ордер на арешт.

У Брюсселі цю інформацію AFP підтвердив офіційний представник бельгійської федеральної прокуратури Ерік ван дер Сіпт. “Все вірно, суд підтвердив його тимчасове ув’язнення на один місяць”, — сказав він.

В кінці червня в прокуратурі Бельгії повідомили, що в одній з комун бельгійської столиці були затримані вихідці з Ірану, які планували здійснити теракт у Франції під час зустрічі представників іранської опозиції, запланованої на 30 червня в паризькому передмісті Вільпент. При огляді їх транспортного засобу поліція виявила вибухівку і детонатор.

Як повідомляв УНН, Бельгія може переглянути введення збору з журналістів на їх перевірку спецслужбами.

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