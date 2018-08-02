Франция выдала Бельгии подозреваемого в подготовке теракта против иранской оппозиции

По данным агентства, 54-летний бельгиец иранского происхождения Мерхад А. был передан властям Бельгии 20 июля. Мужчину подозревают в “попытке совершения террористического убийства” и подготовке теракта. На основании этих обвинений в отношении него в начале июля бельгийским судом был выдан европейский ордер на арест.

В Брюсселе эту информацию AFP подтвердил официальный представитель бельгийской федеральной прокуратуры Эрик ван дер Сипт. “Все верно, суд подтвердил его временное заключение на один месяц”, — сказал он.

В конце июня в прокуратуре Бельгии сообщили, что в одной из коммун бельгийской столицы были задержаны выходцы из Ирана, которые планировали осуществить теракт во Франции во время встречи представителей иранской оппозиции, запланированной на 30 июня в парижском пригороде Вильпент. При осмотре их транспортного средства полиция обнаружила взрывчатку и детонатор.

Как сообщал УНН, Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами.