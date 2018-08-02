Франция выдала Бельгии подозреваемого в подготовке теракта против иранской оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Власти Франции экстрадировали в Бельгии подданного этого королевства, подозреваемого в подготовке теракта против иранских оппозиционеров. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию, передает УНН.
По данным агентства, 54-летний бельгиец иранского происхождения Мерхад А. был передан властям Бельгии 20 июля. Мужчину подозревают в “попытке совершения террористического убийства” и подготовке теракта. На основании этих обвинений в отношении него в начале июля бельгийским судом был выдан европейский ордер на арест.
В Брюсселе эту информацию AFP подтвердил официальный представитель бельгийской федеральной прокуратуры Эрик ван дер Сипт. “Все верно, суд подтвердил его временное заключение на один месяц”, — сказал он.
В конце июня в прокуратуре Бельгии сообщили, что в одной из коммун бельгийской столицы были задержаны выходцы из Ирана, которые планировали осуществить теракт во Франции во время встречи представителей иранской оппозиции, запланированной на 30 июня в парижском пригороде Вильпент. При осмотре их транспортного средства полиция обнаружила взрывчатку и детонатор.
Как сообщал УНН, Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами.