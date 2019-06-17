Франція та Україна розвиватимуть двосторонні проекти – Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Франція та Україна будуть розвивати двосторонні проекти у сфері енергетики, аеронавтики та відбудування інфраструктури на Донбасі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Ми хотіли б, щоб розвивались нові партнерства між українськими та французькими підприємства. Аеронавтика, енергетика, відбудова інфраструктури, багато різних, але пріоритетно – відбудова інфраструктури на Донбасі. Для того, щоб вибудовувати стратегічне партнерство", - заявив Макрон.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав продовжувати санкції через ситуацію на Донбасі.