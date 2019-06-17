Франция и Украина будут развивать двусторонние проекты — Макрон

"Мы хотели бы, чтобы развивались новые партнерства между украинскими и французскими предприятия. Аэронавтика, энергетика, восстановление инфраструктуры, много разных, но приоритетно - восстановление инфраструктуры на Донбассе. Для того, чтобы выстраивать стратегическое партнерство", - заявил Макрона.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал продолжать санкции из-за ситуации в Донбассе.