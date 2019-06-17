Франция и Украина будут развивать двусторонние проекты — Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Франция и Украина будут развивать двусторонние проекты в сфере энергетики, аэронавтики и отстройка инфраструктуры на Донбассе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.
"Мы хотели бы, чтобы развивались новые партнерства между украинскими и французскими предприятия. Аэронавтика, энергетика, восстановление инфраструктуры, много разных, но приоритетно - восстановление инфраструктуры на Донбассе. Для того, чтобы выстраивать стратегическое партнерство", - заявил Макрона.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал продолжать санкции из-за ситуации в Донбассе.