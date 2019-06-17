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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция и Украина будут развивать двусторонние проекты — Макрон

Киев • УНН

 • 21838 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Франция и Украина будут развивать двусторонние проекты в сфере энергетики, аэронавтики и отстройка инфраструктуры на Донбассе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Франция и Украина будут развивать двусторонние проекты — Макрон

"Мы хотели бы, чтобы развивались новые партнерства между украинскими и французскими предприятия. Аэронавтика, энергетика, восстановление инфраструктуры, много разных, но приоритетно - восстановление инфраструктуры на Донбассе. Для того, чтобы выстраивать стратегическое партнерство", - заявил Макрона.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал продолжать санкции из-за ситуации в Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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