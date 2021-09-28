Франція стала сьомою країною світу, де на COVID-19 захворіло понад 7 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом досягла у вівторок у Франції позначки в 7 002 393 осіб. Про це повідомило моніторингове агентство Sante publique France, що діє при Міністерстві охорони здоров’я країни. Таким чином, Франція стала сьомою країною у світі, де число інфікованих перевищило позначку в 7 млн, передає УНН.
Деталі
За минулу добу наявність коронавірусу було підтверджено у 6765 осіб. При цьому третій день поспіль показник рівня позитивних тестів на коронавірус становить 1,2% від загального числа. За сім днів в країні було госпіталізовано 1859 осіб.
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За період пандемії у Франції померли від COVID 116 615 людей, при цьому в госпіталях — 89 780 осіб. За останні 24 години в лікарнях померли 60 пацієнтів. За сім днів були поміщені в реанімацію і палати інтенсивної терапії 468 осіб, з них в реанімації — 340.
Вакцинація у Франції
Відповідно до положення на понеділок одну дозу вакцини отримали 50 200 815 осіб.