Франція стала сьомою країною світу, де на COVID-19 захворіло понад 7 млн ​​осіб

Деталі

За минулу добу наявність коронавірусу було підтверджено у 6765 осіб. При цьому третій день поспіль показник рівня позитивних тестів на коронавірус становить 1,2% від загального числа. За сім днів в країні було госпіталізовано 1859 осіб.

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За період пандемії у Франції померли від COVID 116 615 людей, при цьому в госпіталях — 89 780 осіб. За останні 24 години в лікарнях померли 60 пацієнтів. За сім днів були поміщені в реанімацію і палати інтенсивної терапії 468 осіб, з них в реанімації — 340.

Вакцинація у Франції

Відповідно до положення на понеділок одну дозу вакцини отримали 50 200 815 осіб.