Франция стала седьмой страной мира, где на COVID-19 заболело более 7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Количество инфицированных коронавирусом достигло во вторник во Франции отметки в 7 002 393 человек. Об этом сообщило мониторинговое агентство Sante publique France, действующее при Министерстве здравоохранения страны. Таким образом, Франция стала седьмой страной в мире, где число инфицированных превысило отметку в 7 млн, передает УНН.
Детали
За минувшие сутки наличие коронавируса было подтверждено в 6 765 человек. При этом третий день подряд показатель уровня положительных тестов на коронавирус составляет 1,2% от общего числа. За семь дней в стране были госпитализированы 1859 человек.
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За период пандемии во Франции умерли от COVID 116 615 человек, при этом в госпиталях - 89 780 человек. За последние 24 часа в больницах умерли 60 пациентов. За семь дней были помещены в реанимацию и палаты интенсивной терапии 468 человек, из них в реанимации - 340.
Вакцинация во Франции
Согласно положению на понедельник одну дозу вакцины получили 50 200 815 человек.