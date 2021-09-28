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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107048 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 116393 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104047 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103474 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172917 просмотра

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Актуальное
Франция стала седьмой страной мира, где на COVID-19 заболело более 7 млн ​​человек

Франция стала седьмой страной мира, где на COVID-19 заболело более 7 млн ​​человек

Киев  •  УНН

 • 27234 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Количество инфицированных коронавирусом достигло во вторник во Франции отметки в 7 002 393 человек. Об этом сообщило мониторинговое агентство Sante publique France, действующее при Министерстве здравоохранения страны. Таким образом, Франция стала седьмой страной в мире, где число инфицированных превысило отметку в 7 млн, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки наличие коронавируса было подтверждено в 6 765 человек. При этом третий день подряд показатель уровня положительных тестов на коронавирус составляет 1,2% от общего числа. За семь дней в стране были госпитализированы 1859 человек.

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За период пандемии во Франции умерли от COVID 116 615 человек, при этом в госпиталях - 89 780 человек. За последние 24 часа в больницах умерли 60 пациентов. За семь дней были помещены в реанимацию и палаты интенсивной терапии 468 человек, из них в реанимации - 340.

Вакцинация во Франции

Согласно положению на понедельник одну дозу вакцины получили 50 200 815 человек.

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