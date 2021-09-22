COVID-19: Німеччина не виплачуватиме компенсацію невакцинованим працівникам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Німеччина перестане виплачувати компенсацію невакцинованим працівникам, які змушені бути на карантині через коронавірусні обмеження. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що "несправедливо просити" платників податків субсидувати тих, хто відмовляється робити щеплення проти COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Правила, які будуть реалізовані урядами 16 федеральних земель Німеччини, вступлять в силу не пізніше 11 жовтня, запевнив Шпан.
Правила торкнуться людей з позитивним результатом тесту на коронавірус і тих, хто повертається з поїздок в країни з високим ризиком COVID-19, які тепер включають, серед іншого, Велику Британію, Туреччину і деякі частини Франції.
Невакциновані мандрівники з таких країн повинні знаходитися в карантині не менше п'яти днів. Той, хто був вакцинований або недавно видужав, не зобов'язані цього робити.
Критики заявили, що такі правила будуть еквівалентні приписом про вакцинацію COVID-19, тому що багато працівників не можуть дозволити собі залишатися вдома без оплати.
"Ми повинні поглянути на це по-іншому, - заявив Шпан. - Мова йде про справедливість. Ті, хто захищає себе та інших за допомогою вакцинації, можуть справедливо запитати, чому ми повинні платити комусь, хто опинився на карантині після відпустки в зоні ризику".
Доповнення
У Німеччині вакцинація не є обов'язковою.
Тести на COVID-19, необхідні, наприклад, для обіду в закритих ресторанах, перестануть бути безкоштовними з 11 жовтня.
Крім того, деякі землі Німеччини дозволяють підприємствам, таким як ресторани або спортивні стадіони, обирати, чи приймати чи людей з негативними тестами або тільки тих, хто був вакцинованй або недавно вилікувався від COVID-19.
За офіційними даними, в Німеччині повністю вакциновано 74% дорослого населення в порівнянні з 72,3% в цілому по ЄС.