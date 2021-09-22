COVID-19: Німеччина не виплачуватиме компенсацію невакцинованим працівникам

Деталі

Правила, які будуть реалізовані урядами 16 федеральних земель Німеччини, вступлять в силу не пізніше 11 жовтня, запевнив Шпан.

Правила торкнуться людей з позитивним результатом тесту на коронавірус і тих, хто повертається з поїздок в країни з високим ризиком COVID-19, які тепер включають, серед іншого, Велику Британію, Туреччину і деякі частини Франції.

Невакциновані мандрівники з таких країн повинні знаходитися в карантині не менше п'яти днів. Той, хто був вакцинований або недавно видужав, не зобов'язані цього робити.

Критики заявили, що такі правила будуть еквівалентні приписом про вакцинацію COVID-19, тому що багато працівників не можуть дозволити собі залишатися вдома без оплати.

"Ми повинні поглянути на це по-іншому, - заявив Шпан. - Мова йде про справедливість. Ті, хто захищає себе та інших за допомогою вакцинації, можуть справедливо запитати, чому ми повинні платити комусь, хто опинився на карантині після відпустки в зоні ризику".

Доповнення

У Німеччині вакцинація не є обов'язковою.

Тести на COVID-19, необхідні, наприклад, для обіду в закритих ресторанах, перестануть бути безкоштовними з 11 жовтня.

Крім того, деякі землі Німеччини дозволяють підприємствам, таким як ресторани або спортивні стадіони, обирати, чи приймати чи людей з негативними тестами або тільки тих, хто був вакцинованй або недавно вилікувався від COVID-19.

За офіційними даними, в Німеччині повністю вакциновано 74% дорослого населення в порівнянні з 72,3% в цілому по ЄС.