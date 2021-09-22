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COVID-19: Германия не будет выплачивать компенсацию невакцинированным работникам

Киев  •  УНН

 • 19365 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Германия перестанет выплачивать компенсацию невакцинированным работникам, которые вынуждены быть на карантине из-за коронавирусных ограничений. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что "несправедливо просить" налогоплательщиков субсидировать тех, кто отказывается делать прививки против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правила, которые будут реализованы правительствами 16 федеральных земель Германии, вступят в силу не позднее 11 октября, заверил Шпан.

Правила коснутся людей с положительным результатом теста на коронавирус и тех, кто возвращается из поездок в страны с высоким риском COVID-19, которые теперь включают, среди прочего, Великобританию, Турцию и некоторые части Франции.

Вакцинированные путешественники из таких стран должны находиться в карантине не менее пяти дней. Тот, кто был вакцинирован или недавно выздоровел, не обязаны этого делать.

Критики заявили, что такие правила будут эквивалентны предписаниям о вакцинации COVID-19, так как многие работники не могут позволить себе оставаться дома без оплаты.

"Мы должны посмотреть на это по-другому, - заявил Шпан. - Речь идет о справедливости. Те, кто защищает себя и других с помощью вакцинации, могут справедливо спросить, почему мы должны платить кому-то, кто оказался на карантине после отпуска в зоне риска".

Дополнение

В Германии вакцинация не является обязательной.

Тесты на COVID-19, необходимые, например, для обеда в закрытых ресторанах, перестанут быть бесплатными с 11 октября.

Кроме того, некоторые земли Германии позволяют предприятиям, таким как рестораны или спортивные стадионы, выбирать, принимать ли людей с негативными тестами или только тех, кто был вакцинирован или недавно вылечился от COVID-19.

По официальным данным, в Германии полностью вакцинированы 74% взрослого населения по сравнению с 72,3% в целом по ЕС.

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