COVID-19: Германия не будет выплачивать компенсацию невакцинированным работникам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Германия перестанет выплачивать компенсацию невакцинированным работникам, которые вынуждены быть на карантине из-за коронавирусных ограничений. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что "несправедливо просить" налогоплательщиков субсидировать тех, кто отказывается делать прививки против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правила, которые будут реализованы правительствами 16 федеральных земель Германии, вступят в силу не позднее 11 октября, заверил Шпан.
Правила коснутся людей с положительным результатом теста на коронавирус и тех, кто возвращается из поездок в страны с высоким риском COVID-19, которые теперь включают, среди прочего, Великобританию, Турцию и некоторые части Франции.
Вакцинированные путешественники из таких стран должны находиться в карантине не менее пяти дней. Тот, кто был вакцинирован или недавно выздоровел, не обязаны этого делать.
Критики заявили, что такие правила будут эквивалентны предписаниям о вакцинации COVID-19, так как многие работники не могут позволить себе оставаться дома без оплаты.
"Мы должны посмотреть на это по-другому, - заявил Шпан. - Речь идет о справедливости. Те, кто защищает себя и других с помощью вакцинации, могут справедливо спросить, почему мы должны платить кому-то, кто оказался на карантине после отпуска в зоне риска".
Дополнение
В Германии вакцинация не является обязательной.
Тесты на COVID-19, необходимые, например, для обеда в закрытых ресторанах, перестанут быть бесплатными с 11 октября.
Кроме того, некоторые земли Германии позволяют предприятиям, таким как рестораны или спортивные стадионы, выбирать, принимать ли людей с негативными тестами или только тех, кто был вакцинирован или недавно вылечился от COVID-19.
По официальным данным, в Германии полностью вакцинированы 74% взрослого населения по сравнению с 72,3% в целом по ЕС.