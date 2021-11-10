Франція розширить кампанію бустерної вакцинації з грудня

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"У людей віком до 65 років з плином часу дія попередньої вакцини слабшає. Зараз, поки ми з вами говоримо, у реанімаціях перебувають 80% з гаком людей у ​​віці 50+. Ось чому з початку грудня ми запускаємо кампанію бустерної вакцинації для наших співвітчизників 50-64 років”, - сказав Макрон у телезверненні напередодні.

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Деталі

З 15 грудня бустерна доза стане обов'язковою умовою для продовження санітарного пропуску для всіх французів віком від 65 років, оголосив також Еммануель Макрон, повідомляє RFI.

З початку кампанії вакцинації у грудні 2020 року у Франції було зроблено понад 100 мільйонів щеплень проти коронавірусу. 51 мільйон жителів Франції наразі повністю вакциновані (це майже 75% від населення країни, де право на щеплення мають усі люди, починаючи з 12-річного віку). Макрон зазначив, що цей показник вищий, ніж у багатьох країнах ЄС. Повністю вакциновано 87% французів віком від 12 років.

Найуразливіші групи населення у Франції з вересня отримали право на третю бустерну дозу щеплення проти COVID-19. Йдеться про людей старше 65 років, а також про тих, хто через низку серйозних або хронічних захворювань ризикує перенести хворобу у тяжкій формі. Їх з початку року щеплювали у Франції у пріоритетному порядку. З 7,7 мільйонів осіб, які входять до цих "груп ризику", третє щеплення зробили лише 3,4 мільйона.

Доповнення

Половина всіх випадків COVID-19 у світі припадає на Європу. У Великій Британії, де також набирає сили п'ята хвиля, влада попередила працівників Національної служби охорони здоров'я про необхідність пройти повну вакцинацію до 1 квітня, інакше вони втратить роботу. У таборі медпрацівників реакція неоднозначна.