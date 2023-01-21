Франція передала для Харківщини 188 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У рамках проєкту "Світло та теплота для України" Франція передала для Харківської області 188 генераторів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Незабаром ці генератори будуть розподілені між населеними пунктами на звільненій території області. Частину з цих генераторів використають для розгортання нових Пунктів Незламності.
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“Окрема подяка Об’єднанню теслярів Франції, за ініціативи якої був започаткований цей проєкт”, — додав Синєгубов.
Це вже друга гуманітарна допомога такого обсягу для України від цієї організації.
Нагадаємо
Благодійний фонд UAIM надав Сумській області 215 генераторів різної потужності. 73 генератори − для закладів охорони здоров’я інші 142 — для закладів освіти, “Пунктів незламності”, адміністративних об’єктів.