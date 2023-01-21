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Франція передала для Харківщини 188 генераторів

Київ • УНН

 • 1800115 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У рамках проєкту "Світло та теплота для України" Франція передала для Харківської області 188 генераторів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Франція передала для Харківщини 188 генераторів

Деталі

Незабаром ці генератори будуть розподілені між населеними пунктами на звільненій території області. Частину з цих генераторів використають для розгортання нових Пунктів Незламності.

Цитата

“Окрема подяка Об’єднанню теслярів Франції, за ініціативи якої був започаткований цей проєкт”, — додав Синєгубов.

Це вже друга гуманітарна допомога такого обсягу для України від цієї організації.

Нагадаємо

Благодійний фонд UAIM надав Сумській області 215 генераторів різної потужності. 73 генератори − для закладів охорони здоров’я інші 142 — для закладів освіти, “Пунктів незламності”, адміністративних об’єктів.

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