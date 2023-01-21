Франция передала для Харьковской области 188 генераторов

Детали

Вскоре эти генераторы будут распределены между населёнными пунктами на освобождённой территории области. Часть из этих генераторов будет использована для развертывания новых Пунктов Несокрушимости.

Цитата

“Отдельная благодарность Объединению плотников Франции, по инициативе которого был начат этот проект”, — добавил Синегубов.

Это уже вторая гуманитарная помощь такого объёма для Украины от этой организации.

Напомним

Благотворительный фонд UAIM предоставил Сумской области 215 генераторов различной мощности. 73 генератора − для учреждений здравоохранения другие 142 — для учреждений образования, “Пунктов несокрушимости”, административных объектов.