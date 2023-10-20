Франція отримала перші САУ Caesar на заміну переданим Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Франція вже отримала дві самохідні гаубиці Caesar на заміну установкам, які вона передала Україні. Ще чотири САУ французька армія отримає до кінця цього року. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.
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«Після поставки Україні 18 Caesar зі складу у 2022 році, французька армія продовжує поповнювати своє озброєння. Дві з них щойно були доставлені французькому агентству із закупівель озброєнь компанією Nexter», - йдеться у повідомленні.
Ще чотири Caesar будуть передані до кінця 2023 року. Решта 12, як повідомляється, прибудуть поступово у 2024 році.
Також зазначається, що компанія Nexter вже наростила темпи виробництва САУ з двох до шести одиниць на місяць, а потенційно можуть вийти і на 8 установок за місяць.
Довідка
Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.
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