Франция получила первые САУ Caesar на замену переданным Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Франция уже получила две самоходные гаубицы Caesar на замену установкам, которые она передала Украине. Еще четыре САУ французская армия получит до конца этого года. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Цитата
«После поставки Украине 18 Caesar со склада в 2022 году, французская армия продолжает пополнять свое вооружение. Две из них только что были доставлены французскому агентству по закупкам вооружений компанией Nexter», - говорится в сообщении.
Еще четыре Caesar будут переданы до конца 2023 года. Остальные 12, как сообщается, прибудут постепенно в 2024 году.
Также отмечается, что компания Nexter уже нарастила темпы производства САУ с двух до шести единиц в месяц, а потенциально могут выйти и на 8 установок в месяц.
Справка
Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поговорил с Макроном: сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления ПВО