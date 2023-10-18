Зеленський поговорив із Макроном: зосередилися на подальших кроках для зміцнення ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном - зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей України, передає УНН.
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"Україна високо цінує військову допомогу з боку Франції. Ми з Президентом Макроном зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей України", - повідомив Зеленський у Telegram.
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Крім того лідери "обговорили чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру".
"Стосовно Близького Сходу ми відзначили, що цивільне населення має бути захищене та що подальша ескалація в регіоні є неприйнятною", - резюмував Зеленський.