Франція: Еммануель Макрон ще не кандидат, але агітує за переобрання

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона є повна передвиборча кампанія, яка шириться по Франції, він також зустрічається з виборцями. Він розповідає про свої майбутні плани щодо країни. Проте Макрон ще не заявив офіційно, що він є кандидатом на президентських виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.