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Франція: Еммануель Макрон ще не кандидат, але агітує за переобрання

Франція: Еммануель Макрон ще не кандидат, але агітує за переобрання

Київ • УНН

 • 18238 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона є повна передвиборча кампанія, яка шириться по Франції, він також зустрічається з виборцями. Він розповідає про свої майбутні плани щодо країни. Проте Макрон ще не заявив офіційно, що він є кандидатом на президентських виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Критики стверджують, що він несправедливо використовує свою президентську кафедру, яку фінансують платники податків, для агітації за другий термін, затягуючи своє очікуване оголошення якомога довше.

Менш ніж за два місяці до першого туру 10 квітня наміри Макрона не є таємницею. Минулого місяця він сказав, що у нього є «бажання» балотуватися на другий термін, але він хотів почекати, поки ситуація з COVID-19 покращиться, перш ніж приймати рішення. Кінцевий термін для офіційного оголошення кандидатури – 4 березня.

Ультраправий кандидат у президенти Ерік Земмур звинуватив Макрона в спробі використати пандемію, щоб змусити французьких виборців забути про те, що він вважає занепадом Франції. У цьому його підтримала і другий кандидат у презиленти.

Цитата

«Чи використовує Еммануель Макрон кризу в галузі охорони здоров’я, щоб почати кампанію? Відповідь – так», – заявила Марін Ле Пен, інший ультраправий кандидат.

Як і в США та більшості європейських країн, Франція нещодавно почала пом’якшувати більшість обмежень щодо вірусів, оскільки рівень зараження сповільнюється.

Нагадаємо

Я поверну французам їхню країну: кандидат у президенти Франції про проблему імміграції в країні.

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