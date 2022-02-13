Франция: Эммануэль Макрон еще не кандидат, но агитирует за переизбрание

КИЕВ. 14 февраля. УНН. У нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона есть полная предвыборная кампания, которая ширится по Франции, он также встречается с избирателями. Он рассказывает о своих будущих планах в отношении страны. Однако Макрон еще не заявил официально, что он является кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.