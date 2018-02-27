Франкова, Кочетова і Бандурка варто відсторонити від роботи у ФФУ через конфлікт інтересів – Баранка

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Глава комітету з етики ФФУ Франческо Баранка в інтерв’ю ресурсу Tribuna.com прокоментував рекомендацію відсторонити першого віце-президента Олександра Бандурка, віце-президента Ігоря Кочетова і члена Виконкому Артема Франкова від роботи в ФФУ, які були свідками свідками з боку “Динамо” в CAS на слуханні справи проти ФФУ щодо матчу з “Маріуполем”, який мав відбутися минулого року.