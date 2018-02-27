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Франкова, Кочетова і Бандурка варто відсторонити від роботи у ФФУ через конфлікт інтересів – Баранка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Глава комітету з етики ФФУ Франческо Баранка в інтерв’ю ресурсу Tribuna.com прокоментував рекомендацію відсторонити першого віце-президента Олександра Бандурка, віце-президента Ігоря Кочетова і члена Виконкому Артема Франкова від роботи в ФФУ, які були свідками свідками з боку “Динамо” в CAS на слуханні справи проти ФФУ щодо матчу з “Маріуполем”, який мав відбутися минулого року.

“Для мене це не політичний момент. Уявіть собі ситуацію в Італії, коли дискваліфікували „Ювентус“ і перевели в серію В. І в цей момент генеральний секретар не згоден, йде в Лозанну проти рішення федерації. Ви собі можете це уявити?”, — заявив Баранка.

За його словами, це не є питанням київського “Динамо”.

“Є етичний кодекс. Якщо для когось він нічого не варто, подивіться в кодекс УЄФА і ФІФА. Він каже: це конфлікт інтересів. Правильний хід — якщо ти не згоден з чимось, то ти звільняєш місце і робиш, що хочеш. Якщо ти частина механізму, то повинен слідувати правилам. Справа в тому, що люди з федерації йдуть проти федерації”, резюмував Франческо Баранка

Нагадаємо, “Динамо” отримало технічну поразку за неявку на матч чемпіонату Прем’єр-ліги з “Маріуполем”.
14 листопада відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який прийняв рішення щодо долі матчу ФК “Маріуполь” — “Динамо”.

У підсумку спершу Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, а потім і Апеляційний комітет цієї ж організації прийняли рішення про покарання “Динамо” технічною поразкою (0:3).

Згодом “Динамо” подало до Лозаннського суду апеляцію по матчу з “Маріуполем”. “Динамо” відмовлено в позові в повному обсязі.

 

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