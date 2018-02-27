Франко, Кочетова и Бандурка стоит отстранить от работы в ФФУ из-за конфликта интересов - Баранка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава комитета по этике ФФУ Франческо Баранка в интервью ресурсу Tribuna.com прокомментировал рекомендацию отстранить первого вице-президента Александра Бандурко, вице-президента Игоря Кочетова и члена исполкома Артема Франко от работы в ФФУ, которые были свидетелями свидетелями со стороны "Динамо" в CAS на слушании дела против ФФУ относительно матча с "Мариуполем", который должен был состояться в прошлом году.
"Для меня это не политический момент. Представьте себе ситуацию в Италии, когда дисквалифицировали "Ювентус" и перевели в серию В. И в этот момент генеральный секретарь не согласен, идет в Лозанну против решения федерации. Вы себе можете это представить? ", - заявил Баранка.
По его словам, это не является вопросом киевского "Динамо".
"Есть этический кодекс. Если для кого-то он ничего не стоит, посмотрите в кодекс УЕФА и ФИФА. Он говорит: это конфликт интересов. Правильный ход - если ты не согласен с чем-то, то ты освобождаешь место и делаешь, что хочешь. Если ты часть механизма, то должен следовать правилам. Дело в том, что люди из федерации идут против федерации ", резюмировал Франческо Баранка
Напомним, "Динамо" получило техническое поражение за неявку на матч чемпионата Премьер-лиги с "Мариуполем".
14 ноября состоялось заседание Апелляционного комитета ФФУ, который принял решение о судьбе матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".
В итоге сначала Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, а затем и Апелляционный комитет этой организации приняли решение о наказании "Динамо" техническим поражением (0: 3).
Впоследствии "Динамо" подало Лозаннского суда апелляцию по матчу с "Мариуполем". "Динамо" отказано в иске в полном объеме.