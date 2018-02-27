Франко, Кочетова и Бандурка стоит отстранить от работы в ФФУ из-за конфликта интересов - Баранка

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава комитета по этике ФФУ Франческо Баранка в интервью ресурсу Tribuna.com прокомментировал рекомендацию отстранить первого вице-президента Александра Бандурко, вице-президента Игоря Кочетова и члена исполкома Артема Франко от работы в ФФУ, которые были свидетелями свидетелями со стороны "Динамо" в CAS на слушании дела против ФФУ относительно матча с "Мариуполем", который должен был состояться в прошлом году.