Франческо Баранка назвав атаки проти Павелка безглуздими

Баранка повідомив, що довіряє президенту УАФ, уточнивши, що сам Павелко "виконує хорошу роботу".

"... я дуже поважаю Андрія. Він ніколи не втручався в мою роботу і ніколи нічого не просив. Це найважливіша річ для голови комітету з етики та чесної гри.

Павелко виконує хорошу роботу в УАФ, незважаючи на те, що практично кожен день перебуває під атаками. Іноді ці атаки взагалі позбавлені сенсу", - сказав Баранка.

Як писав УНН, на сьогодні в Раді працює так звана ТСК з розслідування будівництва футбольних майданчиків. Деякі депутати називають створення цієї Комісії політичним процесом, натякаючи на те, що його метою може бути тиск на чинне керівництво УАФ з боку колишніх функціонерів Будинку футболу.

Самі члени ТСК переконують у тому, що працюють незалежно і прагнуть дати об'єктивний висновок про свою роботу.

Нещодавно Павелко запросив представників ТСК в Будинок футболу для проведення виїзного засідання. Депутати довго думали, але в підсумку вирішили УАФ не відвідувати, акцентувавши на тому, що Асоціація надала їм всю повноту інформації, на яку був запит.

Уточнимо, що раніше у ЗМІ були опубліковані фотографії смс-листування Григорія Суркіса з кимось на тему створення цієї футбольної ТСК, і тоді депутат привітав голосування за Комісію, даючи команду "Працює далі".