Франческо Баранка назвал атаки против Павелко бессмысленными

Баранка сообщил, что доверяет президенту УАФ, уточнив, что сам Павелко "выполняет хорошую работу".

"... я очень уважаю Андрея. Он никогда не вмешивался в мою работу и никогда ничего не просил. Это самая важная вещь для председателя комитета по этике и честной игре.

Павелко выполняет хорошую работу в УАФ, несмотря на то, что практически каждый день находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла", – сказал Баранка.

Как писал УНН, сегодня в Раде работает так называемая ВСК по расследованию строительства футбольных площадок. Некоторые депутаты называют создание этой Комиссии политическим процессом, намекая на то, что его целью может быть давление на действующее руководство УАФ со стороны бывших функционеров Дома футбола.

Сами члены ВСК убеждают в том, что работают независимо и стремятся дать объективный вывод о свой работе.

Недавно Павелко пригласил представителей ВСК в Дом футбола для проведения выездного заседания. Депутаты долго думали, но в итоге решили УАФ не посещать, акцентировав на том, что Ассоциация предоставила им всю полноту запрашиваемой информации.

Уточним, что ранее в СМИ были опубликованы фотографии смс-переписки Григория Суркиса с кем-то на тему создания этой футбольной ВСК, и тогда депутат приветствовал голосование за Комиссию, давая команду "Работает дальше".