Фракції "Голос" та "ЄС" будуть голосувати за зняття депутатської недоторканності.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Фракція “Голос” та “Європейської Солідарності” проголосують за законопроект про зняття депутатської недоторканності. Про це заявив голова політичної партії “Голос” Святослав Вакарчук та п’ятий Президент України, член партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко з парламентської трибуни під час засідання Ради, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми обговорюємо скасування депутатської недоторканності як справедливе вирішення питання про те, що всі люди повинні бути рівні перед законом. І сьогодні, коли ситуація в парламенті змінилася в політичному сенсі , що ми вперше в історії маємо, коли одна фракція контрольована Президентом (Володимиром Зеленським — ред.) по великому рахунку одноосібно може робити багато змін в країні, ми все одно будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності”, — сказав Вакарчук.
Також, п’ятий Президент України, член партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив з парламентської трибуни під час засідання Ради, що фракція “Європейська Солідарність” буде голосувати за депутатську недоторканність.
“Розуміючи важливість цього кроку фракція „Європейської Солідарності“ буде голосувати за законопроект про скасування депутатської (недоторканності — ред.)”, — сказав Порошенко.
Нагадаємо, у “ЄС” оцінили голосування за зняття недоторканності без рекомендацій Венеціанки.