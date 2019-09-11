Фракція "ЄС" заблокувала підписання закону про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Верховній Раді України представниками фр акції партії “Європейська солідарність” зареєстрували постанову, яка блокує підписання закону про імпічмент президента, повідомляє УНН.
Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) зареєстровано у парламенті 11 вересня.
Додамо, що відповідно до регламенту спікер ВР не може підписати ухвалений парламентом законопроект, до того, як будуть розглянуті постанови про скасування ухвалення документу.
Як повідомляв УНН, 10 вересня парламент схвалив у цілому президентський законопроект “Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)” який передбачає, що нардепи можуть усунути президента виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Схвалення закону викликало скандал серед нардепів, адже він був ухвалений за скороченою процедурою на одному засіданні.