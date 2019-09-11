Фракция "ЕС" заблокировала подписание закона об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины представителями фр акции партии “Европейская солидарность” зарегистрировали постановление, блокирует подписание закона об импичменте президента, сообщает УНН.
Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) зарегистрирован в парламенте 11 сентября.
Добавим, что согласно регламенту спикер ВР не может подписать принятый парламентом законопроект, до того, как будут рассмотрены постановления об отмене принятия документа.
Как сообщал УНН, 10 сентября парламент одобрил в целом президентский законопроект “О особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)”, который предусматривает, что нардепы могут отстранить президента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Принятие закона вызвало скандал среди нардепов, ведь он был принят по сокращенной процедуре на одном заседании.