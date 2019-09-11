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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86135 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114710 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106470 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120988 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148884 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149103 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 189399 просмотра

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Фракция "ЕС" заблокировала подписание закона об импичменте

Фракция "ЕС" заблокировала подписание закона об импичменте

Киев  •  УНН

 • 24318 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины представителями фр акции партии “Европейская солидарность” зарегистрировали постановление, блокирует подписание закона об импичменте президента, сообщает УНН.

Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) зарегистрирован в парламенте 11 сентября.

Добавим, что согласно регламенту спикер ВР не может подписать принятый парламентом законопроект, до того, как будут рассмотрены постановления об отмене принятия документа.

Как сообщал УНН, 10 сентября парламент одобрил в целом президентский законопроект “О особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)”, который предусматривает, что нардепы могут отстранить президента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Принятие закона вызвало скандал среди нардепов, ведь он был принят по сокращенной процедуре на одном заседании.

Украинские Национальные Новости

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