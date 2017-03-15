Фракція коаліції ініціюватиме відставку О.Сироїд з посади віце-спікера — А.Тетерук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Фракція "Народний фронт" планує висловити недовіру віце-спікеру Верховної Ради Оксани Сироїд і ініціюватиме її відставку. Про це повідомив народний депутат Андрій Тетерук журналістам, передає кореспондент УНН.
“Поведінка є ганебною і в парламенті ми будемо розглядати питання про її відставку. Ми будемо висловлювати їй недовіру”, — сказав А.Тетерук.
За його словами, закривши достроково засідання, О.Сироїд прикриває протиправну діяльність деяких нардепів, зокрема, Володимира Парасюка, на блокпосту в Слов’янську.
Він зазначив, що наразі Андрій Парубій перебуває на засіданні РНБО, де прийняте рішення про блокування всіх транспортних вантажних перевезень з ОРДЛО.
Також народний депутат Сергій Березенко заявив, що фракція БПП підтримуватиме пропозицію відставки О.Сироїд з посади віце-спікеру ВР і скасування депутатської недоторканості В.Парасюка.
“Рішення має прийняти Регламентний комітет по діям Оксани Сироїд. Якщо рішення буде позитивне ми (фракція БПП — ред.) його підтримаємо, і моя особиста позиція — підтримувати таке рішення”, — сказав С.Березенко.
Крім того, за його словами фракція ініціюватиме в парламенті серйозну дискусію з приводу поведінки народного депутата В.Парасюка.
“Прикриватися посвідченням народного депутата і недоторканністю, бити АТОшників, бити Національну поліцію абсолютно безпричинно, не підкорюватися жодному закону України — це не те, заради чого обирають до ВР”, — сказав С.Березенко.
Він зазначив, що в разі, якщо до зали парламенту буде внесене питання про скасування депутатської недоторканності В.Парасюка, воно отримає підтримку.
Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.