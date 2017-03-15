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Фракция коалиции будет инициировать отставку О.Сыроид с должности вице-спикера - А.Тетерук

Фракция коалиции будет инициировать отставку О.Сыроид с должности вице-спикера - А.Тетерук

Киев  •  УНН

 • 10692 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Фракция "Народный фронт" планирует выразить недоверие вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид и инициировать ее отставку. Об этом сообщил народный депутат Андрей Тетерук журналистам, передает корреспондент УНН.

"Поведение является позорным и в парламенте мы будем рассматривать вопрос о ее отставке. Мы будем выражать ей недоверие", - сказал А.Тетерук.

По его словам, закрыв досрочно заседание, О.Сыроид прикрывает противоправную деятельность некоторых нардепов, в частности, Владимира Парасюка, на блокпосту в Славянске.

Он отметил, что сейчас Андрей Парубий находится на заседании СНБО, где принято решение о блокировании всех транспортных грузовых перевозок с ОРДЛО.

Также народный депутат Сергей Березенко заявил, что фракция БПП будет поддерживать предложение отставки О.Сыроид с должности вице-спикеру ВР и отмену депутатской неприкосновенности В.Парасюка.

"Решение должен принять Регламентный комитет по действиям Оксаны Сыроид. Если решение будет положительное, мы (фракция БПП - ред.) его поддержим, и моя личная позиция - поддерживать такое решение", - сказал С.Березенко.

Кроме того, по его словам фракция будет инициировать в парламенте серьезную дискуссию по поводу поведения народного депутата В.Парасюка.

"Прикрываться удостоверением народного депутата и неприкосновенностью, бить АТОшников, бить Национальную полицию абсолютно беспричинно, не подчиняться ни одному закону Украины - это не то, ради чего выбирают в ВР", - сказал С.Березенко.

Он отметил, что в случае, если в зал парламента будет внесен вопрос об отмене депутатской неприкосновенности В.Парасюка, он получит поддержку.

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента.

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