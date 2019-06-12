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Фракція "Батьківщини" підтримає звільнення Клімкіна і призначення Пристайка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Фракція ВО "Батьківщина" планує підтримати подання Президента щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка. Про це повідомив заступник голови фракції ВО "Батьківщина", народний депутат України Сергій Соболєв в коментарі кореспонденту УНН.

Фракція "Батьківщини" підтримає звільнення Клімкіна і призначення Пристайка

"Без сумніву, наша фракція підтримає і звільнення Клімкіна, і призначення Пристайка", - зазначив Соболєв.

За його словами, фракція вважає, що Клімкін безпосередньо відповідальний за провал у відносинах із сусідніми країнами у Євросоюзі – Польщею, Румунією і Угорщиною.

"Його недолуга політика, як і недолуга зовнішня політика Порошенка, на жаль, із наших найкращих друзів зробила тих, з ким у нас доволі прохолодні відносини", - підкреслив нардеп.

При цьому він додав, що фракція, у тому числі, рекомендувала новому Президенту призначити на посаду голови МЗС Вадима Пристайка, оскільки його кандидатуру рекомендував член фракції Борис Тарасюк.

Нагадаємо, вчора у Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Окрім того, вчора ж у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Українські Національні Новини

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