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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Фотографічний шантаж: чоловік вимагав 30 тис. доларів, погрожуючи "злити компромат"

Київ • УНН

 • 12148 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Закарпатті затримано чоловіка, який, погрожуючи розповсюдити провокативні фото, вимагав від громадянки 30 тис. дол США. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

Фотографічний шантаж: чоловік вимагав 30 тис. доларів, погрожуючи "злити компромат"

“Затримали чоловіка при отриманні частини раніше обумовленої суми в розмірі 1 тис. дол США”, — йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії з метою документування його протиправної діяльності та виявлення усіх причетних осіб до вчинення даного злочину.

Першочергова кваліфікація у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст. 189 КК України — вимагання, тобто вимога передачі майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У викритті та затриманні підозрюваного у вимаганні від місцевої жительки 30 тис дол США за нерозповсюдження фотографій провокативного характеру брали участь слідчі прокуратури і поліції Закарпатської області.

Нагадаємо, на Київщині група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала "викуп".

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