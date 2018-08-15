Фотографічний шантаж: чоловік вимагав 30 тис. доларів, погрожуючи "злити компромат"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Закарпатті затримано чоловіка, який, погрожуючи розповсюдити провокативні фото, вимагав від громадянки 30 тис. дол США. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
“Затримали чоловіка при отриманні частини раніше обумовленої суми в розмірі 1 тис. дол США”, — йдеться у повідомленні.
На даний час проводяться першочергові слідчі дії з метою документування його протиправної діяльності та виявлення усіх причетних осіб до вчинення даного злочину.
Першочергова кваліфікація у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст. 189 КК України — вимагання, тобто вимога передачі майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У викритті та затриманні підозрюваного у вимаганні від місцевої жительки 30 тис дол США за нерозповсюдження фотографій провокативного характеру брали участь слідчі прокуратури і поліції Закарпатської області.
Нагадаємо, на Київщині група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала "викуп".