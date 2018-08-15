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Фотографический шантаж: мужчина требовал 30 тыс. долларов, угрожая "слить компромат"

Киев • УНН

 • 12148 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На Закарпатье задержан мужчина, который, угрожая распространить провокационные фото, требовал от гражданки 30 тыс. долл США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

Фотографический шантаж: мужчина требовал 30 тыс. долларов, угрожая "слить компромат"

“Задержали мужчину при получении части ранее оговоренной суммы в размере 1 тыс. долл США”, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия с целью документирования его противоправной деятельности и выявления всех причастных лиц к совершению данного преступления.

Первоочередная квалификация в данном уголовном производстве по ч.2 ст. 189 УК Украины — вымогательство, то есть требование передачи имущества с угрозой разглашения сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В разоблачении и задержании подозреваемого в вымогательстве от местной жительницы 30 тыс США за нераспространение фотографий провокационного характера участвовали следователи прокуратуры и полиции Закарпатской области.

Напомним, в Киевской области группа рэкетиров горячим утюгом пытала предпринимателя и требовала “выкуп”.

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