Фотограф показав, як живеться білим ведмедям у неволі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Фотограф Шен Вень Ло впродовж трьох років спостерігав за білими ведмедями у 25 зоопарках світу та фотографував, в яких умовах вони живуть. Серію знімків опублікувало видання National Geographic, передає УНН.
За словами Шен Вень Ло, його фотографії служать аргументом проти утримання білих ведмедів у зоопарках.
Впродовж трьох років фотограф знімав білих ведмедів у 25 зоопарках Європи та Китаю.
У серії світлин фотограф показав, як живеться тваринам у неволі, а також порівняв умови їх перебування у зоопарку та в дикій природі.
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"Білі ведмеді - харизматичні тварини, які являють собою унікальну і віддалену екосистему та є дуже чутливими до змін навколишнього середовища. Тому своїми фотографіями я хотів спровокувати запитання про те, які тварини здатні до життя у неволі, а які - ні", - розповів фотограф.
Також Шен Вень Ло запропонував зоологам, щоб вони відслідковували поведінку тварин у неволі та оцінювали за їхнім станом благополуччя мешканців зоопарків.
Як повідомляв УНН, Нідерланди виключили зубрів, ведмедів і кенгуру зі списку домашніх тварин.