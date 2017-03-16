Фотограф показал, как живется белым медведям в неволе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Фотограф Шен Вэнь Ло в течение трех лет наблюдал за белыми медведями в 25 зоопарках мира и фотографировал, в каких условиях они живут. Серию снимков опубликовало издание National Geographic, передает УНН.
По словам Шен Вэнь Ло, его фотографии служат аргументом против содержания белых медведей в зоопарках.
В течение трех лет фотограф снимал белых медведей в 25 зоопарках Европы и Китая.
В серии фотографий фотограф показал, как живется животным в неволе, а также сравнил условия их пребывания в зоопарке и в дикой природе.
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"Белые медведи - харизматичные животные, которые представляют собой уникальную и отдаленную экосистему и очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Поэтому своими фотографиями я хотел поднять вопрос о том, какие животные способны к жизни в неволе, а какие - нет", - рассказал фотограф.
Также Шен Вэнь Ло предложил зоологам отслеживать поведение животных в неволе и оценивать по их состоянию благополучие жителей зоопарков.
Как сообщал УНН, Нидерланды исключили зубров, медведей и кенгуру из списка домашних животных.