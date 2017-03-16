Фотограф показал, как живется белым медведям в неволе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120597 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179699 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131094 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125426 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117758 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106539 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107569 просмотра

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Фотограф показал, как живется белым медведям в неволе

Фотограф показал, как живется белым медведям в неволе

Киев  •  УНН

 • 12350 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Фотограф Шен Вэнь Ло в течение трех лет наблюдал за белыми медведями в 25 зоопарках мира и фотографировал, в каких условиях они живут. Серию снимков опубликовало издание National Geographic, передает УНН.

По словам Шен Вэнь Ло, его фотографии служат аргументом против содержания белых медведей в зоопарках.

В течение трех лет фотограф снимал белых медведей в 25 зоопарках Европы и Китая.

В серии фотографий фотограф показал, как живется животным в неволе, а также сравнил условия их пребывания в зоопарке и в дикой природе.

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"Белые медведи - харизматичные животные, которые представляют собой уникальную и отдаленную экосистему и очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Поэтому своими фотографиями я хотел поднять вопрос о том, какие животные способны к жизни в неволе, а какие - нет", - рассказал фотограф.

Также Шен Вэнь Ло предложил зоологам отслеживать поведение животных в неволе и оценивать по их состоянию благополучие жителей зоопарков.

Как сообщал УНН, Нидерланды исключили зубров, медведей и кенгуру из списка домашних животных.

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